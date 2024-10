Myriam Olah, Le potentiel plurilingue du Petit Prince. Traduire, transmettre, traverser

Avec le soutien de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse

Cette étude propose d’éclairer Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, à l’aide d’une approche plurilingue. La mise en dialogue du texte original avec les langues, les cultures et les littératures propres aux destinataires des traductions, permet de mieux comprendre le sens de son énonciation française et de découvrir son potentiel créateur, renouvelé à travers chaque édition. Le Petit Prince met ainsi en évidence la richesse de chaque langue, de chaque culture et de chaque écriture. Quel est le rôle des très nombreuses traductions dans la perception du texte à travers le monde ? Elles portent en elles des traces du discours ambiant et montrent les spécificités interculturelles en lien avec l’époque d’émergence des traductions, ainsi que l’imaginaire de la langue française en cours. A travers la polysémie des mots, déployée lors du processus de transposition, le sens même de l’œuvre de Saint-Exupéry est révélé grâce aux nouveaux effets apportés par la traduction. Par sa forme et son contenu, ce texte permet de mobiliser les langues les plus variées, de les valoriser et de les diffuser. Le parcours historique des traductions se base sur une perspective éditoriale, interculturelle et littéraire. La comparaison entre les traductions constitue un support didactique particulièrement efficace. L’élargissement du texte d’Antoine de Saint-Exupéry aux enjeux actuels, montre la durabilité de son message. Traduire après la guerre, transmettre sa langue et les langues, traverser les cultures sont les trois dynamiques qui rythment le potentiel plurilingue du Petit Prince.

Sommaire

Introduction

I.TRADUIRE un livre de consolation et de réconciliation

1. Un décentrement outre-Atlantique

2. Le Petit Prince d’après-guerre : un conte de la réconciliation

3. Les éditions pendant la guerre froide : censure et détournement

4. Le déploiement des variantes linguistiques

II.TRANSMETTRE un message de paix et de tolérance

1. La dédicace à Léon Werth

2. Des histoires du passé et du présent

3. Une didactique de l’aphorisme

4. Un imaginaire de la langue

III.TRAVERSER les frontières

1. Des cultures : les étoiles plurilingues du Petit Prince

2. Du désert et des mers

3. De l’exil sur une planète errante

4. De l’éphémère : pour une lecture durable du Petit Prince

Épilogue

Bibliographie

Cahier illustrations