Sylvain Ledda, On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, ou les cœurs égarés

« Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir », déclare Camille à Perdican. Concilier l’amour et le bonheur dans un monde où la parole de l’autre a perdu sa valeur sacrée semble conduire à une aporie. Dans On ne badine pas avec l’amour, Musset dissèque la relation amoureuse et scrute les chemins de traverse qu’elle emprunte. Entre jeux et manipulations, égarements et errances du cœur, les personnages se découvrent et entrent dans la vie par la porte de l’expérience douloureuse. Musset fait se rencontrer l’humour et le désenchantement dans une des œuvres majeures du romantisme français.

Sylvain Ledda est professeur de littérature française à l’Université de Rouen-Normandie, directeur du CÉRÉdI (EA3229). Il est spécialiste du romantisme français, et en particulier d’Alfred de Musset à qui il a consacré de nombreuses études. Il a édité son oeuvre en prose pour la GF (La Confession d’un enfant du siècle, Contes, Nouvelles), ainsi que plusieurs de ses pièces : Un spectacle dans un fauteuil 1832 (« Folio théâtre »), Les Caprices de Marianne (Pocket), Il ne faut jurer de rien (« Folio théâtre »).

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

—

Version PDF : e-EAN : 9782380961102. 7 €