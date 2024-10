Christian Ruby, La fécondité du vide

La peur du vide paralyse l’esprit et nous fait confondre le vide avec l’abîme et le rien. Et si nous apprenions à prendre des distances avec cette peur ? Et si, au-delà des idées reçues, le vide était au contraire un espace de liberté créatrice ?

En élaborant une conception positive du vide, Christian Ruby propose ici une lecture nouvelle et passionnante de la notion, comme espace fertile permettant la création, le changement et la transformation, mais aussi en façonnant nos interactions sociales et culturelles.

Il propose de penser nos limites – fins, seuils, partages, frontières – comme des conditions de tout mouvement et essor.

Illustrée par des dessins d’Hélène Paris, sa philosophie du vide ouvre dès lors de nouvelles perspectives sur les enjeux contemporains de l’existence, de la politique et de la création en échappant au nihilisme. Elle aboutit à un gai savoir encourageant à penser avec le vide et non contre lui ou en dépit de lui, au moins sur trois plans : exister, agir, figurer.

—

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Manifeste pour la défense du vide", par Yoann Colin (en ligne le 30 septembre 2024).