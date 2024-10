Naples et la Méditerranée aujourd’hui. Géo-histoire, représentations, récits et frontières 1990-2024 / Napoli e il Mediterraneo, oggi. Geostoria, rappresentazioni, discorsi e frontiere, 1990-2024 (Nice & en ligne)

Le 10 et 11 octobre 2024 se tiendra à l'Université Côte d'Azur le colloque international Naples et la Méditerranée aujourd'hui. Géohistoire, représentations, discours et frontières, organisé grâce à la collaboration de l'Université Côte d'Azur et de l'Université L'Orientale de Naples et avec le soutien du Centre de la Modernité Moderne et Contemporaine (CMMC) et de l'EUR CREATES (Université Côte d'Azur), ainsi que de l'Université Franco-italienne.

Si vous souhaitez le suivre en ligne, vous pouvez demander le lien à : napelmed[at]gmail.com

Programme

10 octobre 2024 (9h-17h)

Accueil des participant·es

Introduction de Daniela Vitagliano et Laura Cannavacciuolo

Présidence de séance : Barbara Meazzi (CMMC, Université Côte d’Azur)

Giancarlo Alfano (Università Federico II di Napoli)

Intimità dell’Ipogeo. Verticalité de l'imaginaire napolitain dans l'œuvre d'Enzo Moscato

Laura Cannavacciuolo (Università L’Orientale di Napoli)

Letteratura e politica a Napoli negli anni zero. L'esperienza dei Nisidiani

Pause

Présidence de séance : Laura Cannavacciuolo (Università L’Orientale di Napoli)

Alberto Scialò (Università L’Orientale di Napoli)

Scendere nel pozzo dagli anni Zero: interpretare e rappresentare Napoli tra anni Novanta e Duemila

Demetrio Antolini (Ohio State University)

An Enclosed Mediterranean City? The Neapolitan Urban Space in Largo Baracche (2014) and La Villa (2019)

Pause déjeuner

Présidence de séance : Jean-Pierre Darnis (CMMC, Université Côte d’Azur)

Fabiana Cecamore (Université Jean Moulin Lyon 3/Università di Napoli L'Orientale)

Smascherare il mediterraneismo attraverso L’occhio di Napoli

Émeline Cozic (Aix-Marseille Université/École Française de Rome)

Parcours sociaux et professionnels de femmes immigrées dans le napoletano : entreprenariat féminin, néolibéralisme et évitement des niches de travail dévalorisées

Federica Petrone (Université Jean Moulin Lyon 3/Università Federico II)

Histoire de femmes à Naples : l’engagement féminin à travers l’écriture de Valeria Parrella

Pause

Manuela Bertone (LIRCES, Université Côte d’Azur), présentation de l’ouvrage Napoli ritrovata: storie di resistenza e cittadinanza attiva, oltre Gomorra (Pellegrini Editore, 2024)

11 octobre 2024 (9h-13h)

Accueil des participant·es

Présidence de séance : Jérémy Guedj (CMMC, Université Côte d’Azur)

Patrizia Laudati (Sic.Lab, Université Côte d’Azur)

Représentations spatiales et identité urbaine : le Genius Loci de Naples

Gilda Policastro (Università Telematica Pegaso)

Il paesaggio fonetico del Mediterraneo tra "mute" e "mutazioni": la nuova poesia performativa napoletana

Pause

Présidence de séance : Giancarlo Alfano (Università Federico II di Napoli)

Costanza Paolillo (Biblioteca Hertziana), Francesca Santamaria (Centro per la Storia dell'Arte e dell'Architettura delle Città Portuali "La Capraia")

“Architetture complesse di un meticciato dello sguardo”. Locale e globale negli immaginari visivi delle Stazioni dell’Arte di Napoli

Francesca Basile (Alma Mater Università di Bologna)

Fotografia e Urban art nelle strade di Napoli. Il bianco/nero tra Antico e ultramoderno

Giuliano Scala (Aix-Marseille Université), Cristina Catalanotti (Università Iuav di Venezia)

Song(s) ‘e Napule : geografie sonore di un'identità urbana

Clôture du colloque.

Les interventions en italien seront suivies d’une synthèse en français par Elisa Veronesi (CMMC, Université Côte d’Azur).