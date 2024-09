James Baldwin, Little man, little man

Illustré par Yoran Cazac

Traduit de l'anglais par Jean-Luc Fromental et Lili Sztajn

TJ, quatre ans, passe ses jours dans son quartier de Harlem a` jouer avec ses meilleurs copains, WT et Blinky-la-Clignoteuse, et a` faire des courses pour ses voisins. A` chaque pas de son apprentissage, ce « Little Man », tout petit homme avec des rêves hauts comme des gratte-ciels, se trouve confronte´ au monde adulte et a` ses dures réalités. C’est par sa voix singulière et ses yeux d’enfant que le lecteur découvre de l’intérieur la vie urbaine noire des années 1970, ou` la pauvreté´, les inégalités sociales, la violence et la ségrégation continuent de faire leurs ravages. James Baldwin appelait cet ouvrage, introuvable depuis quarante ans, « mon livre d’enfant pour les adultes ». Pour l’illustrer, il avait fait appel au peintre parisien Yoran Cazac, l’un de ses amis proches. Le voici enfin publie´ en français a` la faveur du centième anniversaire de la naissance de ce maître absolu des lettres américaines.