Jean-Benoît Puech, Atlantis Terrace

Puis ils s’immobilisent, l’un près de l’autre, devant le grand aquarium. Ils évoquent les espèces lointaines, le mystère des abysses et les récents travaux des vulcanologues, les romans de Henry Rider Haggard qu’ils ont aimés tous deux dans leur adolescence, et Luis avoue à Double V qu’il est né et a vécu… en Atlantide.

Car ce monde perdu existe toujours. Luis ne veut rien révéler de plus à son ami. Et pourtant, peu à peu, il lui raconte son histoire.

Jean-Benoît Puech a inventé Benjamin Jordane (1947-1994), un romancier dont il a écrit la biographie, les œuvres et leur glose. L’Association des Amis de cet auteur hypothétique publie souvenirs, documents et inédits. Elle nous présente ici un récit où la science-fiction américaine des années quarante permet à l’écrivain de transfigurer quelques épisodes de sa vraie vie vécue. Il s’en éloigne aussi bien, à bord d’un vaisseau spatial d’orichalque (un ancestral alliage de cuivre et de carton-pâte), pour découvrir des mondes parallèles inconnus mais révélateurs.