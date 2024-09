Caspar Henderson, Une histoire naturelle des sons

Tendez bien l’oreille. Les sons façonnent notre monde de manière invisible, mais toujours significative.

Du Big Bang au silence absolu, de l’écholocalisation des chauves-souris à la Symphonie n° 11 de Chostakovitch, en passant par les grésillements d’un disque vinyle, les crépitements d’une aurore boréale ou encore la longue résonance d’un bonshō japonais, les quarante-huit chapitres d’Une histoire naturelle des sons nous font prêter l’oreille au monde fascinant des sonorités qui nous entourent.

Avec sa prodigieuse érudition scientifique et son sens unique du merveilleux, Caspar Henderson nous ouvre la voie des espaces sonores méconnus ou inaccessibles, plus généralement de l’aventure des sons, qu’ils appartiennent à des temps très anciens, ou qu’ils demeurent l’objet de spéculations scientifiques — quand ils ne relèvent pas carrément de la science-fiction.

Des sons de l’espace aux sons de la Terre et de la vie, à commencer par ceux de l’humanité, ce livre magistral vous fera voyager jusqu’aux limites extrêmes de l’audible et vous ouvrira grand les oreilles pour mieux écouter le monde méconnu et merveilleux des terres enchantées de bruits.

