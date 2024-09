Denis Crouzet, Paris criminel, 1572

Lorsque, le 24 août 1572, Charlotte Arbaleste se réveille vers 5 h 00 du matin et regarde à sa fenêtre, que voit-elle ? Les rues avoisinantes sont remplies de gens qui vont et viennent. Le massacre de la Saint-Barthélemy a en effet commencé depuis deux ou trois heures avec l’assassinat de l’Amiral de Coligny et la tuerie des capitaines huguenots présents dans la capitale. Sans doute s’étend-il déjà à la population protestante de la ville. Les Parisiens sont sortis de chez eux pour se faire les spectateurs-acteurs d’une immense tragédie, dont Denis Crouzet réévalue le nombre des victimes : au moins 4 000, peut-être plus. Il démontre que cette tragédie n’a été possible que parce que le « peuple » a pris part, tant activement que passivement, à une grande euphorie collective aspirant à réitérer le massacre biblique des adorateurs du Veau d’or. C’est toute une ville qui a tué ou laissé tuer les « hérétiques » dans le cours d’un atroce crime de masse que l’on peut rapprocher des grands pogroms de l’histoire passée.

Comprendre comment le pouvoir royal, à contre-sens du rêve de paix civile qui l’animait, a pu être pris au piège d’un imaginaire eschatologique commandant à chaque « bon catholique » de prendre part à un grand massacre qui exprimait une intense foi en Dieu, tel est le projet de ce livre qui s’apparente à une enquête policière oeuvrant dans l’obscurité des jours et des nuits d’épouvante.

Table des matières :

Avant-propos. Trente ans après



Chapitre I

Âmes mortes, histoire perdue

Un monde à haut risque

« et pour nous gardons le silence… »

Les métamorphoses d’après les violences

Des témoins sans regards

Chapitre II

Une politique de l’énigme en prophétie

Gouverner face à la folie des mots

Prudence et stratagèmes : que dire et ne pas dire ?

Un événement comme mis en énigme

« … de parler peu et de celer son secret »

Le mariage pour mettre fin aux haines

Chapitre III

La concorde et les dangers du langage

Dans l’énergie de l’anima mundi

Pietas et justitia : vers le règne de l’Amour

La magie rompue

Chapitre IV

Ombres et pénombres à la cour

Le renoncement à l’espérance

L’extrême fragilité de tous les possibles

L’histoire comme instrument de veille face aux périls

Les spectres d’un passé qui devient présent

Les rémanences d’une fable complotiste

Chapitre V

La « nécessité » criminelle

L’assassinat du « plus grand capitaine de la Chrestienté »

Dans la démesure violente : la ville et la Cour

Écrire, malgré soi, le tragique sur le vif

L’« aspreté » de Charles IX et le revenir de l’énigme

La « nécessité » face à la « malice du temps »

Un développement historique virtuel

Un « coup d’estat » avant les coups d’État ?

Chapitre VI

Une très grande tuerie par un tout petit nombre ?

Quand la donne de l’écriture historique change

Le paradigme d’un massacre de voisins

Une question d’adéquation à la violence pogromique

En revenir à la violence collective

À la recherche des invariants

Chapitre VII

Morts sans corps, vivants euphoriques

L’eau purificatrice ? Un inconscient de 1572

L’invariant de l’invisibilisation des ennemis de Dieu

Des victimes plus nombreuses qu’il n’est présumé

L’invariant de l’altérisation

Le « peuple » en puissance de tuer

Jours et nuits de fête

Chapitre VIII

La grande « illusion solitariste »

Le salut dans « l’affiliation unique »

Une tuerie prophétique

Ceux et celles qui sont dans les rues et qui regardent

Quand le Sacré s’installe dans Paris

Une hypnose heureuse de l’inhumanité

Chapitre IX

En aval de la « scène originelle »

Août 1572 dans la « distinction mosaïque »

Retrouver Moïse et le peuple de l’Alliance.

Annihiler les nouveaux Cananéens

Massacrer en situation de révélation théophanique

Des désirs de tuer surgis de l’imaginaire

Conclusion. Anachroniser pour comprendre



Sources

Travaux