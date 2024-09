Ramona Mielusel (dir.), Solid/taires. Féminismes et sororités dans les productions artistiques françaises et francophones

Préface de Geneviève Fraisse

Depuis des décennies, les écrivain/es, cinéastes, artistes et autres s’intéressent à la problématique féminine dans leurs productions artistiques. Leurs productions narratives variées mettent en discussion les termes de féminismes et de sororités dans des contextes culturels et politiques divers. Notre livre se propose d’explorer les différents aspects de la solidarité féminine et du féminisme, des combats individuels et communs des femmes et de leur affirmation sociale à travers les époques et les divers continents. Le livre est conçu comme une approche diachronique, interdisciplinaire et intergénérationnelle à la thématique des féminismes contemporains vus à travers les liens de sororité et de solidarité féminine (ou bien de leur manque) au long des siècles et dans les différentes aires de la francophonie. Les angles théoriques sont divers : théories de genre, théories raciales, théories sociocritiques, théories anthropologiques, Girlhood Studies et Cultural Studies entre autres.

Ramona Mielusel est Professeure Agrégée à l’University of Louisiana at Lafayette, aux États-Unis. Ses recherches portent sur des approches interdisciplinaires et comparatives en études françaises et francophones contemporaines et en études culturelles sur des thématiques comme l’immigration, le transnationalisme, le multiculturalisme, les études postcoloniales et identitaires. Elle a publié plusieurs livres et volumes édités ainsi que de nombreux articles et chapitres dans son domaine de recherche.