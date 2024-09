Élodie Broussard (dir.), Mémoires poétiques d'explorateurs

Recueil dirigé par Élodie Broussard. Illustrations d’Amandine Comte.

Vingt-cinq explorateurs français prennent la plume pour vous confier un souvenir de rencontre avec la grâce, soustoutes ses formes, qui a marqué leur vie remplie d’aventures.

Convoquer un souvenir poétique, c’est l’exercice auquel se sont livrés vingt-cinq explorateurs français.

Ils dévoilent dans ce recueil le récit de leur rencontre avec la grâce, sous toutes ses formes, du fond des océans à l’espace, en passant par les régions polaires et les plus hauts sommets terrestres. Par l’enfance et les rencontres bouleversantes aussi. Leur émotion est encore vive à l’évocation de ces moments intimes, parfois enfouis par pudeur dans la mémoire d’une vie remplie d’aventures.

Marin, plongeur, scientifique, réalisatrice, géographe, alpiniste, spéléologue, astronaute, aventurière, inventeur, photographe animalier… ils font ici un pas de côté, à distance de leurs exploits, pour léguer un héritage immatériel précieux : ces instants suspendus qui ont touché leur âme.

Écouter un extrait…

Lire un extrait…