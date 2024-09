Jean-Noël Mouret, Un abécédaire parisien. D'Aragon à Zola (préf. d'Antoine Compagnon)

Paris est un labyrinthe littéraire dans lequel, aux côtés des plus grands écrivains, il fait bon se perdre. Le ventre de Paris, les galeries, les rues et les cafés, la Seine et les bouquinistes, et puis Notre-Dame, éternelle et sereine…

Saurions-nous pour autant situer Zola, Céline, Aragon dans la Ville Lumière si nous ne disposions de leurs écrits et de la collection si particulière, ici révélée, de l’agence Roger-Viollet ?

Partirez-vous – au hasard, au gré des ruelles – dans ce Paris que les mots hantent et magnifient ? Décidément, Paris est une fête !

Feuilleter l'ouvrage…