Ma poussière est l'or du temps. Autobiographie de La Bibliothèque recueillie et mise en état par Lucien X. Polastron, usager

Lucien X. Polastron l’assure : mieux que l’université, les bibliothèques publiques l’ont pris sous leur aile et formé, de Béziers et Toulouse à Paris et Londres, dans cet ordre ascensionnel, ce qui ne l’a pas empêché d’acquérir, classer et s’entourer de plus ou moins quinze mille volumes, still counting comme on dit à la British Library. Ni de publier Livres en feu. Histoire de la destruction sans fin des bibliothèques, suivi en 2006 de La Grande Numérisation. Y a-t-il une pensée après le papier ? et enfin Une brève histoire de tous les livres.

Il n’aurait pas été plus loin si, au fil de ses pérégrinations dans le labyrinthe des catalogues et des rayonnages du monde, il n’avait perçu un chuchotis, le même et de plus en plus appuyé, qui s’avéra le monologue de La Bibliothèque une et indivisible, sorte de génie des lieux souhaitant depuis toujours raconter sa vie plurimillénaire à quelqu’un qui enfin l’écouterait. C’est ainsi qu’il peut maintenant rapporter les souvenirs, fiertés, courroux et sautes d’humour de celle qu’il tient à juste titre pour la meilleure amie du genre humain.

Lire un extrait…

Présentation audio…

—

Né en 1944 en Gascogne, Lucien Xavier Polastron a une formation de lettres classiques et un double parcours de reporter culturel et d’écrivain (essayiste). Spécialisé en architecture, dans les arts du livre et la philosophie de la nature,il a publié seize ouvrages qui font autorité. Son histoire de la destruction sans fin des bibliothèques (Livres en feu, 2004 et 2009) l’a fait connaître du grand public. Ma poussière est l’or du temps en est la suite. Il a également publié Philosophia Naturalis aux éditions Klincksieck.

—

Table des matières

Au commencement

Ce qui est dur

Le faire du savoir

Vingt feuilles de format standard

Tel un cavalier tapote

La finesse et la qualité

Quelle que soit la race

N’ayant pas la fibre



La haute loi de leur existence

Comment le fatras monstrueux

Les forfaitures dignes

Ainsi, mainte et mainte force

On subodore nettement

Penser / Classer / Penser / Reclasser

Le premier catalogue avéré

Lorsque le grand remuement

Le plus entêté

À sa suite

Fils d’un riche financier

Dans l’intimité du foyer

Le microcosme du fichier

Ce qui est désormais impensable



Au trésor des listes

Photius

Nicolas V

Naudé

Hesse

Des listes pour Doucet

Queneau

La Norvégienne et les autres

La LILU



De mes établissements premiers

أم كل المكتبات

Nouvelle bibliothèque-mère ?

Les poteries grecques

Or donc Jules César

Le poète Mani

Le藝文志yiwenzhi

« Prie, travaille et lis ! »

Alkwin, Albinus dit Alcuin

C’est ainsi que mes collections

Le sacerdoce étendu

L’abbaye-école-scriptorium

Un favori

Et Guillaume Budé, donc ?

Je dois à Constantin Ier



De mes établissements novices

Globalement le XVe siècle

Chacun sait, j’espère

Il n’y a pas que l’Inquisition

Érudit et bibliothécaire, célèbre

Première application

De retour au pouvoir

Les planificateurs

Toute splendeur

table des chapitres et des sections

D’une manière générale



De mes établissements ultimes

Andrew Carnegie, lui aussi

La pompe coutumière

Mon expérience plurimillénaire

La forme d’un édifice

Un doublé dans l’aboutissement

L’intelligence des lieux anciens

Au lieu de l’envoyer en prison



Le tout-fantôme et au-delà

Fantôme et bibliothèque

Plus livides encore

Le blanc plus blanc



Beati pauperes in spiritu

La déportation

La censure est un art

Le visage plus hideux encore

Apocalypse d’Anastasie

Et quelle existence est plus à plaindre

Soudain au détour de l’année

La maladie à la mode

L’État, donc en France

Alors la Bibliothèque ?

Millefeuille public

Bibliothéconomie

Qu’elle soit poule

Il est fréquent de lire

La déconsidération



Le Zéro est l’Un fini