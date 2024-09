Collectif, La Bible des anars

Édition de Christophe Verselle

Irrévérentes, provocatrices, les idées libertaires suscitent une fascination et ne laissent pas d’interroger les sociétés occidentales. Trop vite réduites à des enfantillages ou réprimées par les pouvoirs en place, elles offrent pourtant l’image, aujourd’hui plus cruciale que jamais, d’un ordre social débarrassé des systèmes de pouvoir et d’oppression.

Bakounine, Lafargue, Rousseau, Zola, Nietzsche… Cette anthologie réunit tenants de l’anarchisme, penseurs de l’égalitarisme et contradicteurs des totalitaristes. Écrits par des romanciers, des philosophes ou des personnalités politiques, ces vingt-deux textes fondamentaux de la pensée anarchiste sont à découvrir ou à redécouvrir de toute urgence !

