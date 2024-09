Charles Dantzig, Histoire littéraire des Français

Voici cent trente-six écrits littéraires relatant la vie des Français du XIIIe siècle à nos jours. Leurs auteurs ? des témoins directs, français ou étrangers, romanciers, poètes, mémorialistes, épistoliers, chanteurs, dessinateurs, jusqu’aux créateurs anonymes et si imaginatifs des slogans de Mai 68 et de Nuit debout, que seul un peuple littéraire pouvait engendrer.

Ils montrent les Français en France et parfois hors de France, dans leur vie quotidienne autant que dans leurs grands moments historiques. Textes aussi célèbres que le « J’accuse… ! » de Zola ou raretés comme l’extravagant compte rendu de l’exfiltration du cadavre de Voltaire hors de Paris, ils ne sont pas que des récits. « La fiction commence où l’histoire ignore », dit Charles Dantzig dans sa préface : des extraits de romans et des poèmes rappellent comment les Français ont vécu leurs bons moments et les moins bons, révoltes, révolutions, guerres, épidémies, émancipation des femmes et des gays, spectacles enchanteurs, apparitions de grands artistes, tant d’autres encore.

Charles Dantzig, qui a choisi et présente l’ensemble de ces textes, tend aux Français un miroir dans lequel ils se verront avec leurs qualités, leurs défauts, leurs élans, leur inventivité, leur génie au sens le plus classique : l’ensemble des aptitudes et des tendances qui, sans aucun doute, les caractérisent. Français, lisez-vous !