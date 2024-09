Le Fonds Patrimoine méditerranénen : un fonds pour la recherche et la formation (Montpellier & en ligne)

Le vendredi 27 septembre, séance de reprise du Séminaire transversal de l’IRIEC université Montpellier 3, route de Mende, à partir de 9h 30, avec la participation de Guy Dugas qui viendra présenter le Fonds Patrimoine méditerranéen, conférence suivie d'une visite commentée d'une exposition des pièces les plus remarquables du Fonds (10h30-12h).

Le fonds Patrimoine méditerranéen rassemble, autour de la thématique de la Méditerranée, plusieurs fonds légués à la Bibliothèque universitaire de l'Université Paul-Valéry : le fonds Emmanuel Roblès, constitué notamment de la bibliothèque personnelle de l’écrivain ; le fonds Armand Guibert, comprenant archives, manuscrits et de nombreuses correspondances; le fonds Maurice Monnoyer, autour de l’hebdomadaire l’Effort Algérien et le fonds Jean-Pierre Millecam, composé de ses Archives et manuscrits, ainsi qu'un petit fonds Sénac, essentiellement théâtral. Ce fonds pluridisciplinaire peut donc intéresser, tant au plan des publications possibles qu'à celui de la formation (archivistique, génétique, traductologie,...) les spécialistes de littératures francophones à travers les archives Amrouche, Senghor, Sénac, Zobel, etc..., les lusitanistes (archives Guibert, Pessoa, etc.) et spécialistes de littérature brésilienne, ainsi que les vingtiémistes (archives Cocteau dans le fonds Millecam ; Claude Vigée, P. Emmanuel dans le fonds Guibert, poésie espagnole dans le fonds Roblès,...) et les arts du spectacle (collaborations de Roblès avec Bunuel et Visconti, pièces de théâtre inédites de J. Sénac,..).

https://www.scdi-montpellier.fr/patrimoine/explorer-les-collections/fonds-mediterraneen

