Anne Mathieu, Sur les routes du poison nazi. Reporters et reportrices de l'Anschluss à Munich

De l’écrasement prémonitoire de «Vienne la rouge» à la victoire nazie au plébiscite en Sarre, ce livre nous conduit sur les routes du poison nazi. 1938 : les dangers se multiplient aux quatre coins de l’Europe. L’Autriche est annexée par l’Allemagne nazie, les accords de Munich sont signés le 30 septembre. Enfin, le 15 mars 1939, c’est au tour de la Bohême-Moravie d’être ­annexée par Hitler.

Des reporters et des reportrices sont présents de l’Autriche annexée à Prague la vaillante, des Sudètes nazifiées aux frontières menacées par la volonté expansionniste de ­Hitler, ce qui nous entraîne également en Belgique, en Suisse, en Alsace. Anne Mathieu nous plonge dans une aire géographique où se jouait le sort de l’Europe. Pour cette recherche inédite, elle a dépouillé des dizaines de périodiques ­et a référencé pour la première fois tous les reportages et les témoignages écrits sur cette question à la gauche de l’échiquier politique. Avec ce livre, elle poursuit le travail mené sur la guerre d’Espagne (Nous n'oublierons pas les poings levés, 2020) et confirme la place et la dimension politique du reportage dans le journalisme.

On ne peut s’empêcher de faire des rapprochements avec les conflits et les tensions contemporains et la place que les reportrices et reporters y occupent. Sur les routes du poison nazi constitue une contribution à l’histoire politique, culturelle et sociale qui permet d’éclairer également l’actualité.