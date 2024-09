Écrire l'histoire, n° 24 : "Nos Mémoires. Écrits de soi, histoire et politique aujourd’hui (dir. Clarisse Berthezène & Jean-Louis Jeannelle)

"Nos Mémoires. Écrits de soi, histoire et politique aujourd’hui"

Sous la direction de Clarisse Berthezène et Jean-Louis Jeannelle

Dans son Panégyrique I, Guy Debord citait la célèbre formule du cardinal de Retz : "Il n'y a de véritables histoires que celles qui ont été écrites par les hommes qui ont été assez sincères pour parler véritablement d'eux-mêmes." L'histoire des historiens – ceux du temps long, du temps sensible ou du temps présent – a-t-elle invalidé cette défense et illustration des Mémoires ? L'engouement ne se dément pas depuis près de quatre décennies, mais les spécialistes de littérature et d’histoire délaissent étrangement le champ du mémorable. Ce numéro invite à ouvrir les textes et à y découvrir des écritures de soi et des processus menant de l’histoire personnelle à l'Histoire qui appellent à démêler l’enchevêtrement des temporalités et à reconstruire l’ensemble des contextes qui façonnent l’expérience individuelle.

Sommaire

Clarisse Berthezène and Jean-Louis Jeannelle

Introduction

Champ politique

Claude Rétat

Mémoires anarchistes, histoires de textes… Anarchist memoirs : about texts and their stories…

Peter Clarke

Churchill, une certaine idée de l'Angleterre Churchill, A certain idea of England

Bérengère Darlison and Mathias Kulpinski

Pratiques mémoriales chez les hommes et les femmes politiques anglo-américains depuis les années 1990 Memorial practices of Anglo-American politicians since the 1980s

Christian Le Bart

Publier ses mémoires ?

Actualité politique d'un geste désuet Publishing one's Memoirs ? The political relevance of an old-fashioned gesture…

Richard Toye

Les Mémoires de Thatcher The Thatcher Memoirs

Andreï Kozovoï

Aux origines du poutinisme : les Mémoires des anciens des services secrets soviétiques The origins of Putinism : Memoirs by former members of the Soviet secret service

Champ social

François Vallotton

Une chronique audiovisuelle du temps présent : la série télévisée Mémoires de votre temps An audiovisual chronicle of the present : the television series 'Mémoires de votre temps' (Memories of your time)

Éliane Le Port

Le devenir des mémoires ouvriers dans un « moment mémoriel » : écrivains-ouvriers et éditeurs à partir des années 1980 The future of working-class memoirs in a » memorial moment »: working-class writers and publishers from the 1980s onwards

Isabelle Lacoue-Labarthe

Les Mémoires d'Annie Kriegel, emblème ou exception de l'écriture de soi historienne ? Annie Kriegel's Memoirs, emblem or exception of historian self-writing ?

Jean-Charles Ambroise

Un prophète : Danse avec le siècle aux origines du charisme de Stéphane Hessel A prophet: Dancing with the Century at the origins of Stéphane Hessel's charisma

Maxime Decout

« Faire éclater scandaleusement le scandale » À propos des Mémoires de Beate et Serge Klarsfeld« Breaking open a scandal in a scandalous way ». About the Memoirs of Beate and Serge Klarsfeld

Champ culturel

Olivier Bessard-Banquy

De mémoires d'éditeurs Publishers' Memoirs

Christophe Prochasson

En quête de moi : Pierre Nora, les Mémoires et la mémoire In Search of Myself: Pierre Nora, Memoirs and memory

Xénia de Herring

Mémoires tibétains du « renversement d'époque » Tibetan memoirs of the « turnaround of times »

Yves Baudelle

« Une génération de série B » Régis Debray mémorialiste« A B-generation ». Régis Debray, memorialist

Françoise Simonet-Tenant

Relire les Mémoires de Simone de Beauvoir dans la « Bibliothèque de la Pléiade » (2018) Rereading Simone de Beauvoir's Memoirs in the « Bibliothèque de la Pléiade »

Jean-Louis Jeannelle

Être un sujet fidèle à l’événement :

Alain Badiou et l'hypothèse communiste Alain Badiou, Mémoires d'outre-politique (1937-1985), Paris, Flammarion, 2023Being a subject faithful to the event: Alain Badiou and the communist hypothesis

Traduction

Carolyn Steedman

SO WHAT? « So What? »

Laura Carter

L’histoire, c’est personnel : Landscape

for a Good Woman, l'histoire personnelle dans la Grande-Bretagne du dernier xxe siècle History is personal, that's what : Landscape for a Good Woman and personal history in late-twentieth century Britain

Entretiens

Emmanuelle Loyer and Jean-Noël JeanneneyLe Rocher de Süsten, Mémoires, t. 1, 1942-1982 et t. 2, 1982-1991, de Radio France au Bicentenaire, Paris, Seuil, 2022 Entretien d'Emmanuelle Loyer avec Jean-Noël Jeanneney

Sophie Coeuré and Bénédicte Vergez-ChaignonAccompagner Daniel Cordier, historien et mémorialiste Entretien avec Bénédicte Vergez-Chaignon

Jean-Louis Jeannelle, Patricia Sorel and Grégory Berthier-SaudraisL'édition des Mémoires : l'exemple de Plon Entretien de Jean-Louis Jeannelle avec Patricia Sorel et Grégory Berthier-Saudrais

Notes de lecture

Dominique Deboissy« Le pouvoir et la plume », bilan d'une investiture spirituelle François Hourmant, Le Pouvoir et la Plume. Portrait d'un président en écrivain, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Le nœud gordien », 2010.

Cassandre MartignyRecomposer la mémoire intime et collective :

une écriture de l'insaisissable Laurence Campa (dir.), Mémoires de nos mères,

des femmes en exil, Paris, Textuel, 2022

Clément SigalasMémoires de réprouvés Philippe Carrard, « Nous avons combattu

pour Hitler », Paris, Armand Colin, 2011

Nicolas AdellÉcrire à la dernière personne Jean Malaurie, De la pierre à l'âme.La prescience sauvage, Paris, Plon, coll. « Terre Humaine », 2022