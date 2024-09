Misopédie. La domination adulte dans les discours contemporains

A l'Université de Limoges ou en visio en direct: participez au tout premier événement scientifique transdisciplinaire en France sur la misopédie (c’est aux enfants ce qu’est la misogynie aux femmes). La domination des enfants par les adultes est une domination amplement étudiée par les chercheuses et chercheurs du monde entier. D’autant que c’est la domination de loin la plus répandue dans nos sociétés. En France elle est tellement répandue et imprégnée qu’on n’en a même pas forcément conscience. Il était grand temps que la recherche en France s’y mette.

Découvrir sur Fabula le détail du programme…