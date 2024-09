Giacomo Casanova, D'une plume indocile. Essais de philosophie, de morale et de littérature

Après la publication en 3 tomes de l'Histoire de ma vie, Bouquins donne à lire les œuvres "variées" qui font émerger un Casanova insoupçonné : historien, témoin de son temps, philosophe, moraliste, homme de lettres.

« J’ai écrit, tyrannisé par une plume indocile et âpre, tout ce qu’elle voulait », confesse Casanova en 1769. La formule dit le goût pour la digression d’un auteur singulier. Nourries par une curiosité encyclopédique, les œuvres réunies dans ce volume témoignent de l’ardent désir de savoir et de la relation ambivalente aux pouvoirs d’un homme qu’elles éclairent d’un jour nouveau. Loin de l’image convenue de séducteur et d’aventurier, l’écrivain de l’Histoire de ma vie s’y révèle aussi historien et témoin de son temps, philosophe et moraliste, homme de lettres aux multiples facettes : critique, polémiste, dramaturge, entrepreneur de théâtre…

Ses essais sur la littérature (Voltaire, Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre) côtoient des réflexions historiques et politiques sur la Révolution française (dont il propose une étonnante étude des néologismes), des considérations philosophiques sur les Lumières, ainsi que des textes plus brefs ou plus polémiques (Lana Caprina, Ni amours, ni femmes, Soliloque d’un penseur). Aux œuvres publiées par Casanova, en français et en italien, s’ajoutent de nombreux manuscrits, pour certains demeurés jusqu’alors inédits.Tous participent aux débats du siècle et sont marqués par une écriture autobiographique plurielle et originale. Cette première édition critique, établie et annotée par les meilleurs spécialistes, saura faire découvrir à ses lecteurs un Casanova insoupçonné.