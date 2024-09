Laurent Cuvelier, La ville captivée

Au XVIIIᵉ siècle, les murs de Paris se couvrent d’affiches. Celles-ci publient les lois et les règlements, annoncent les spectacles et les décès, proposent des marchandises à acheter et des emplois à pourvoir, diffusent les nouvelles et les rumeurs, moquent les autorités, défendent ou détruisent les réputations. Elles attirent la curiosité des passants et la méfiance du pouvoir. Pendant la Révolution, ces imprimés éphémères jouent un rôle essentiel dans la production et la contestation du nouvel ordre politique, au point de fasciner les contemporains. Ils révèlent les dynamiques d’une ville captivée par les logiques commerciales du capitalisme et par un flux d’informations en constant mouvement.

Historien de la ville et des médias, Laurent Cuvelier plonge au cœur d’archives inédites pour reconstituer le panorama visuel d’une cité en pleine mutation. Il montre que la profusion des affiches, loin d’être un simple objet de curiosité, a fait du Paris des Lumières puis de la Révolution un véritable laboratoire de la modernité urbaine.

