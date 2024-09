Anonymes, Les Folies Tristan

Édition et trad. de l'ancien français par Mireille Demaules

Édition bilingue

Les amours adultères de Tristan et Yseut ont été découvertes. Le roi Marc, l’époux d’Yseut, a banni Tristan. Pour reconquérir sa bien-aimée, celui-ci décide pourtant de braver l’interdit et de revenir à Tintagel incognito, déguisé en fou. Stratège subtil, s’exprimant dans un double langage, il se montre si convaincant qu’Yseut peine à le reconnaître. Les fièvres d’une folie véritable sont-elles à suspecter derrière le rôle de circonstance ? Car, pour Tristan l’amoureux, il faut tout risquer ou périr.

Composées en vers à la fin du XIIᵉ siècle et présentées ici en version bilingue, les Folies Tristan ne manquent pas d’intriguer le lecteur contemporain. Leurs auteurs, restés anonymes, se jouent des genres et des tons pour saisir la complexité du désir amoureux. Entre historiettes facétieuses, mascarades ambiguës et réminiscences émouvantes de la légende des deux amants, voici un épisode singulier et savoureux de la littérature médiévale.