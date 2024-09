Pierre-Alain Caltot, Vox Vatis

Comment chanter la beauté du mal ? En intégrant le thème de la guerre civile dans son épopée, Lucain renouvelle ce genre poétique, fondé sur la célébration des épreuves qualifiantes du héros. Cette refondation du code de valeurs et du style épiques est analysée à travers l’étude des prophéties de la Pharsale. Au nom de la polysémie féconde du terme uates, désignant le poète et le prophète, Pierre-Alain Caltot enquête sur les personnages de prophètes puis sur les anticipations assumées par le poète lui-même, pour conclure à la convergence de leur voix. Dès lors, c’est une conception bouleversée du monde que révèlent ces passages prophétiques, où s’affirme une poétique de la rupture, apte à chanter l’horreur des guerres civiles : elle s’exprime à travers l’éclatement du macrocosme universel, du microcosme des corps et de l’hexamètre dactylique.

Table des matières :

Avant-propos

Introduction : Vox Vatis – voix du poète, voix du prophète

Première partie : La parole prophétique des personnages : Lucain et la tradition littéraire

I. Prophéties et prophètes dans la tradition littéraire : épopée et tragédie

La prophétie omnisciente

Les figures de prophètes dans la tradition épique

II. Typologie des prophètes dans la Pharsale : humanisation du savoir prophétique

Éclipse des figures transcendantes et des prophéties omniscientes

Un savoir omniscient chez les mortels : prophétie et position liminale

Savoir prophétique et divination : le prophète médiateur

III. Le renouveau infernal de la parole prophétique : une esthétique de l’horreur pour une poétique du nefas

Julie et Érictho, deux figures infernales

La prophétie de Julie : du collectif au personnel, du civique au domestique

La magie d’Érictho au service de la nécromancie prophétique

Conclusion

Deuxième partie : la parole oraculaire du narrateur dans la Pharsale

IV. Écriture de l’histoire et prophétie dans la narration de la Pharsale

La matière historique et son traitement prophétique

Histoire et prophétie des guerres civiles : arc historique des chants I à III

V. La voix du narrateur dans la poésie oraculaire

Typologie et position des interventions prophétiques du narrateur

Les narrations proleptiques

Forme-sens des prophéties du narrateur

Conclusion

Troisième partie : poétique et métapoétique de la prophétie

VI. Le poète-uates et les uates-prophètes : pour une convergence des voix

Les mandataires poétiques dans l’épopée latine : histoire d’une filiation générique

Les prophètes, nouveaux mandataires auctoriaux chez Lucain

Quelle inspiration pour chanter la guerre civile ?

VII. Les prophéties et la définition d’une poétique lucanienne de la rupture

Principe théorique : la poétique de la rupture et les trois cosmoi / mundi

Les prophéties et la poétique de la rupture chez Lucain

La poétique de la rupture à travers l’épopée

Conclusion

Conclusion : Du champ de bataille au chant de bataille

Annexe I. La poésie oraculaire : les interventions prophétiques du narrateur

Annexe II. La poétique de la rupture et les trois mundi brisés

Bibliographie

Index locorum – Lucain, Pharsale

Index locorum – Autres auteurs antiques

Remerciements

Table des matières