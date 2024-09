Clémentine Vidal-Naquet, Noces de cendres. Un voyage dans les ruines de la Grande Guerre

Une épaisse couverture de cuir, des pages cartonnées sur lesquelles sont disposées des photographies jaunies, parfois à moitié effacées, et des cartes postales touristiques, toutes soigneusement légendées. Au centre de la première page, un couple aux contours méticuleusement découpés : la femme en tenue de mariée, l'homme en uniforme. " Notre voyage de noces ", lit-on au-dessus de leurs têtes ; " souvenir du 4 septembre 1919 " à leurs pieds. L'album, offert par un soldat tout juste démobilisé à sa femme pour leur premier anniversaire de mariage, montre villes et villages en ruines et en cendres, trous d'obus et paysages ravagés du nord de la France et de la Belgique.

Quelles aspirations, quelles espérances ont pu motiver un tel voyage ? En observant de façon intensive cet objet extraordinaire, en suivant pas à pas le périple insolite des jeunes époux dans les champs de bataille, Clémentine Vidal-Naquet révèle les traits marquants et parfois troublants d'une époque ; elle rend palpable l'inscription durable de la guerre dans les sphères conjugale et intime, après le silence des armes.

Clémentine Vidal-Naquet est maîtresse de conférences HDR à l'université de Picardie Jules-Verne (CHSSC) et membre junior de l'IUF. Elle a publié Correspondances conjugales 1914-1918. Dans l'intimité de la Grande Guerre (Robert Laffont, 2014) et Couples dans la Grande Guerre. Le tragique et l'ordinaire du lien conjugal (Les Belles Lettres, 2014). Co-directrice de la revue Sensibilités, elle dirige également la collection " À la source " aux éditions La Découverte.

Berthe et Gérald se marient le 4 septembre 1919. Ils partent en voyage de noces sur les lieux où le marié a combattu. Clémentine Vidal-Naquet a retrouvé l’album photographique constitué par le jeune démobilisé sur cet étrange périple au milieu des ruines et des tranchées pour l’offrir à son épouse. L’historienne de l’intime fait une lecture aussi passionnante qu’inventive de cette archive singulière : elle interroge à la fois le statut de cette source, les intentions de l’ancien combattant, son parcours et, en contrepoint, elle se risque à l’analyse sensible du regard de la jeune mariée.

Table des matières

Introduction

Du silence

Le pari du singulier

La guerre en mode mineur

Les contrepoints : un choix narratif

Le mariage

Le groupe de noces

Mariage d'amour ?

Mariage de guerre

La lune de miel en voyage

Contrepoint. La photographie de noces

Rencontre

L'avant-guerre revisitée : les marques de l'enfance

Mise en scène de l'affection

Les silences du récit

Contrepoint. De Fougères aux tranchées

Dark tourism

À travers les régions dévastées

Le tourisme comme épreuve

L'expérience sensible de la destruction

Quelle idée ?

Contrepoint. La guerre, cette destruction

La guerre sans silence ?

Trajectoire

En images

Démonstration

Blessures

" Souvenir de démobilisation "

Contrepoint. À l'arrière

Conclusion

Bifurcations ?

1.

2.

3.

Contrepoint. La date du décès est fixée

Épilogue

Sources

Bibliographie indicative

Notes

Remerciements.