"Entre amoureuse et soubrette. L'incomparable Camilla Veronese à la Comédie-Italienne de Paris". Conf. de Silvia Manciati (Séminaire "Les Contemporaines", en ligne)

SÉMINAIRE 2024-2025 - “LES CONTEMPORAINES” - 10 h (France)

Silvia MANCIATI (Université Rome Tor Vergata)

Entre Amoureuse et Soubrette. L «'incomparable » Camilla Veronese à la Comédie-Italienne de Paris.

Issue d'une famille artistique, Camilla Giacomina Antonietta Veronese fut au centre de la scène de la Comédie-Italienne de Paris à partir du milieu du XVIIIe siècle, lorsque des changements radicaux commencèrent à marquer le théâtre des Italiens, conduisant à une francisation massive de la tradition séculaire de l'Arte et, par la suite, à la fermeture définitive du Théâtre à l'aube de la Révolution. Son jeu particulier a profondément influencé la scène, la dramaturgie et les choix de répertoire des Italiens, à tel point que le rôle de la Soubrette est devenu tellement personnalisé que des changements scéniques et dramaturgiques ont été nécessaires lorsque d'autres comédiennes ont joué le rôle. On essaiera donc de se concentrer sur son profil d’actrice, non seulement à travers les sources contemporaines, mais aussi à travers les ‟traces” de son travail visibles dans de nombreuses œuvres dramaturgiques.

Silvia Manciati est chargée de recherche en littérature italienne (Université de Rome Tor Vergata), où elle a déjà obtenu un doctorat en littérature théâtrale en cotutelle avec l’Université de Poitiers (European Doctorate Label). Qualifiée à la fonction de Maître de conférence (14e section), elle est chercheuse associée au CESR Centre d'études supérieures de la Renaissance (projet de recherche “Scène Européenne”). Elle participe actuellement à des programmes de recherche en France et en Italie, notamment au programme « Scène européenne : arts de la performance, performance des arts » du CESR et au projet PRIN (Projets de Recherche d'Intérêt National élevé) « Hyperstage : une base de connaissances ouverte pour la reconstruction sémantique des représentations théâtrales à travers la collecte et le traitement des ressources du New Italian Network of Theatrical Digital Archives ». Ses recherches portent sur la période française de Carlo Goldoni, sur le rapport entre scène et écriture, sur le jeu de l’acteur entre France et en Italie au XVIIIe siècle, et sur les comédiennes de la Commedia dell’Arte entre le XVIIe et XVIIIe siècle.

