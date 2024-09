Souleymane Bachir Diagne, Ubuntu. Entretien avec Françoise Blum

"Le métissage n'est pas simplement un état, mais une valeur, une capacité qu'il nous faut cultiver en nous. Il est l'autre nom du décentrement, qui nous enseigne, et là réside son pouvoir, que nous sommes beaucoup de choses à la fois, et entièrement chacune de ces choses-là. Il est essentiel de s'approprier ce devoir être métis en un temps comme le nôtre".

Dans un entretien recueilli en juillet 2023, le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne se raconte face à l’historienne, ainsi qu’amie de longue date, Françoise Blum. Il retrace sa trajectoire intellectuelle dès son enfance à Saint-Louis, la plus ancienne colonie française d’Afrique, et révèle comment il interroge le monde depuis New York, où il enseigne. La blackness, la culture métisse ou le concept ubuntu, issu des langues bantoues, sont autant d’éléments de ce portrait du philosophe en humaniste.

Véritable autobiographie idéologique sous forme d’entretien, ce livre est le témoignage d’un des plus importants intellectuels contemporains. L’ancien élève de l’École normale supérieure de Paris revient dans cet échange avec la spécialiste des socialismes africains sur son travail, toujours ouvert sur la cité.



Conseiller du président sénégalais Abdou Diouf, promoteur de la Biennale de Dakar, Souleymane Bachir Diagne dévoile les soubassements de son projet universaliste, qui réussit à articuler différentes traditions : l’islam soufi et la philosophie française contemporaine, le catholicisme de Senghor et l’œuvre du musulman Iqbal, l’algèbre de Boole et l’anthropologie de Lévi-Strauss. Au cours d’un dialogue nourri de confiance se dessine une doctrine multiculturelle qui prend à bras-le-corps les débats qui agitent nos sociétés sur les études postcoloniales, l’appropriation culturelle ou encore la négritude.



Faisant sienne la leçon de Desmond Tutu et Nelson Mandela, Diagne pense à nouveaux frais le cogito cartésien : « Je suis parce que nous sommes », l’autre nom d’ubuntu.

Souleymane Bachir Diagne est philosophe, professeur à l'université Columbia de New York.