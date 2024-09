Colloque anniversaire en hommage à l'abbé Rousselot : de la création au rayonnement de la phonétique expérimentale (Institut Catholique de Paris)

Colloque anniversaire en hommage à l'abbé Rousselot :

de la création au rayonnement de la phonétique expérimentale

les lundi 28 et mardi 29 octobre 2024 à la salle des Actes de l'Institut Catholique de Paris

(74 rue de Vaugirard, 75006 Paris, lieu où l'abbé Rousselot a obtenu la première chaire de phonétique expérimentale en 1889).

Ce colloque a pour objectif de marquer le centième anniversaire de sa mort (1846-1924). Il nous donnera l’occasion de présenter, à travers les communications de spécialistes du domaine spécialement invités pour l’occasion, les contributions de cet éminent personnage, ses rapports avec ses contemporains, les inventions techniques qu’il a réalisées dans le domaine de la phonétique expérimentale, puis d’évoquer ses successeurs et l’influence de ses travaux aux niveaux national et international, et dans d’autres disciplines jusqu’à aujourd’hui.

Parcourir le programme en ligne…

—

Inscription au colloque :

Le colloque est gratuit mais l’inscription est obligatoire à partir du même lien : https://abberousselot.sciencesconf.org/registration?lang=fr

L’inscription nécessite la création d’un compte sur sciencesconf si vous n'en avez pas déjà un. Nous demandons aux personnes inscrites de s'engager à venir afin de permettre de gérer l’événement dans les meilleures conditions possibles. La date limite d’inscription est fixée au 8 octobre 2024.

—

Remerciements :

Ce colloque est organisé grâce à la participation financière de l’Institut Catholique de Paris, du LabEx EFL, de la Commission de la Recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle, du Laboratoire de Phonétique et Phonologie (UMR 7018, Université Sorbonne Nouvelle), du laboratoire CLESTHIA EA 7345 (Université Sorbonne Nouvelle), de la Société Linguistique de Paris, de l’Association Française de Communication Parlée et du Laboratoire PRAXILING (UMR 5267, Montpellier 3 Paul Valéry).

Comité d’organisation :

Angélique Amelot (LPP, Sorbonne Nouvelle)

Michaël Bourgatte (ICP)

Christelle Dodane (CLESTHIA, Sorbonne Nouvelle)

Remy Guerinel (ICP)

Claire Pillot-Loiseau (LPP, Sorbonne Nouvelle)

Annie Rialland (LPP, Sorbonne Nouvelle)

Claudia Schweitzer (Praxiling, Montpellier 3).