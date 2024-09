Ryūnosuke Akutagawa, Les Grenouilles

Traduit du japonais par Catherine Ancelot & Silvain Chupin

Des grenouilles philosophes, des poux capables de changer le cours d’une guerre, un masque excellant dans l’art du mensonge, des amants qui se haïssent, un professeur hanté par l’ombre d’un doute, une poétesse prête à tout pour tromper la mort… Une myriade de personnages peuple les paysages singuliers de ces huit nouvelles, parues au Japon entre 1915 et 1923. En maître de la forme courte, Ryūnosuke Akutagawa nous invite à partager leurs questionnements existentiels, d’une humanité presque déconcertante. Convoquant successivement spiritualité bouddhiste, canons du confucianisme, théâtre nō et spleen baudelairien, il se fait l’architecte d’un univers fascinant, pris dans une oscillation perpétuelle entre l’absurde et l’inquiétant.

Lire le compte rendu sur ActuaLitté…