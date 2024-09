Gérard Santi, Voix de vie, voix de scène

Incité par ses élèves, par des professionnels du théâtre et de l’enseignement technique lié à la voix qu’il accompagne depuis les années quatre-vingt-dix, Gérard Santi s’est résolu aujourd’hui à laisser une trace écrite de sa façon d’enseigner l’utilisation de la voix dans l’interprétation et toute sorte de pratiques oratoires.

Il y a quelques décennies et encore assez récemment, la technique vocale était essentiellement associée aux cours de chant. Or, la technique de placement de la voix chantée n’est pas la même que pour la voix parlée et le mouvement du corps y est rarement pris en compte. En rassemblant dans cet ouvrage le fruit de ses recherches pédagogiques, l’auteur convie chacun à comprendre le fonctionnement de sa voix et à utiliser la force de la parole. C’est un véritable manuel qu’il propose, avec des exercices détaillés, des réflexions, des conseils, des anecdotes et de nombreux croquis explicatifs.