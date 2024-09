Musset, On ne badine pas avec l'amour (éd. Claire Gony-Pain, Clefs bac)

Traitant de l’une des trois nouvelles œuvres au programme du bac de français pour les sessions 2025, 2026 et 2027, cet ouvrage offre un dossier complet et maniable dans une collection plébiscitée par les élèves et leurs professeurs.

Cet ouvrage propose les éléments permettant, soit de faire cours sur le sujet, soit d’exceller dans la matière. Il se distingue donc nettement des volumes utilitaires autour des programmes.

Il fait aussi appel au point de vue d’une metteuse en scène, Marie Hasse, sous forme de courtes questions/réponses qui éclairent certains thèmes.

Des QRcodes renvoient à des lectures différenciées des mêmes passages afin de faire prendre conscience au candidat des enjeux de la lecture.

Comme tous les Clefs bac, l’ouvrage comporte trois parties :

-Repères :

• comprendre le contexte politique, intellectuel et littéraire de la création de l’œuvre

• comprendre la place de l’auteur dans son époque et dans sa tradition artistique

• comprendre le poids de l’œuvre dans le parcours de l’auteur et pour la postérité

-Probématiques :

• qu’est-ce que le théâtre ?

• amour et faux-semblants

• paroles performatives

• inconstance masculine et coquetterie féminine

-Parcours :

• trois parcours à partir d’autres pièces

-Outils :

• Méthodologie

• Enjeux de la lecture

• Glossaire

• Bibliographie

