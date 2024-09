Annie Le Brun, Les mots font l'amour

Ce recueil de 465 citations surréalistes est celui de 465 preuves de la vérité de tous les contes de fée, c’est-à-dire 465 preuves que, pour chacun à chaque fois, non seulement « il était une fois » mais que toujours il sera une fois, 465 preuves aussi singulières que plurielles, 465 preuves irréfutables et en même temps porteuses de la plus urgente question : « La médiocrité de notre univers ne dépendrait-elle pas de notre pouvoir d’énonciation ? », 465 preuves qu’il est possible d’y répondre et que c’est à chacun de le faire, ici et maintenant. — A. L. B.

Extraites de revues, d’ouvrages, des Manifestes mais aussi de papillons (ces petits tracts parés de formules lapidaires) et de déclarations collectives, ces brèves citations – « petits vaisseaux fantômes ou balises lumineuses » – traversent l’ensemble des thèmes de cette avant-garde aussi bien artistique que littéraire et politique.

Suivi d’un « Petit dictionnaire arbitraire » composé selon « le vent de l’éventuel » (Breton), ce recueil a été pour la première fois publié par Éric Losfeld en 1970. Cette édition est enrichie d’une préface inédite de l’auteur.