Séminaire de langue et littérature médiévales. (Univ. Jean Monnet Saint-Étienne)

Séminaire de langue et littérature médiévales. Automne 2024

Situé à la croisée des perspectives linguistique et littéraire, ce séminaire souhaite offrir à tous les membres de la communauté universitaire de l’UJM l’occasion de découvrir la richesse, le dynamisme et la diversité des études médiévales. Dans cette perspective, des spécialistes venus de France et de l’étranger sont invités à présenter les résultats de leurs travaux les plus récents afin de donner écho, à Saint-Étienne, à l’actualité de la recherche en langue et littérature médiévales.

Programme

23 septembre 2024 (18h30) : Yoan Boudes (Université de Rouen Normandie), Le texte-ménagerie : les bestiaires français, discours du savoir et du vivant

7 octobre 2024 (18h30) : Evelyne Oppermann (Université Sorbonne Nouvelle), Et il s'escrient tuit ensemble: "Or a lui !" Quelques propriétés de la parole collective et de ses modes de représentation dans la littérature médiévale

21 octobre 2024 (18h30) : Emmanuelle Poulain-Gautret (Université de Lille), "C'est épique !" Muances d'un genre plus indispensable qu'il n'y paraît

25 novembre 2024 (18h30) : Yan Greub (Université de Genève), La variation régionale de l'ancien français. Un nouveau manuel

Lieu des conférences

Site Tréfilerie, 33 rue du 11-Novembre, Bâtiment M - Salle M001, F-42023 Saint-Étienne (France)

Co-organisation Pierre Manen et Thibaut Radomme

Avec le soutien des laboratoires ECLLA et IHRIM.