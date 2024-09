Mona Chollet, Résister à la culpabilisation. Sur quelques empêchements d'exister

Harcèlement, humiliations, insultes : nous sommes bien averti.es de ces fléaux de la vie en société et nous nous efforçons de lutter contre eux. Mais il y a un cas de figure que nous négligeons : celui où l'agresseur, c'est... nous-même. Bien souvent résonne dans notre tête une voix malveillante qui nous attaque, qui nous sermonne, qui nous rabaisse ; qui nous dit que, quoi que nous fassions, nous avons tort ; que nous ne méritons rien de bon, que nous présentons un défaut fondamental. Cette voix parle particulièrement fort quand nous appartenons à une catégorie dominée : femmes, enfants, minorités sexuelles ou raciales...

Ce livre se propose de braquer le projecteur, pour une fois, sur l'ennemi intérieur. Quels sont ces pouvoirs qui s'insinuent jusque dans l'intimité de nos consciences ? Comment se sont-ils forgés ?

Nous étudierons quelques-unes de leurs manifestations : la disqualification millénaire des femmes et, notamment, aujourd'hui, des victimes de violences sexuelles ; la diabolisation des enfants, qui persiste bien plus qu'on ne le croit ; la culpabilisation des mères, qui lui est symétrique ; le culte du travail, qui indexe notre valeur sur notre productivité ; et enfin la résurgence de logiques punitives jusque dans nos combats contre l'oppression et nos désirs de changer le monde.

—

Mona Chollet est journaliste et essayiste. Elle a notamment publié, chez Zones, Réinventer l'amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles (2021), Sorcières. La puissance invaincue des femmes (2018), Chez soi. Une odyssée de l'espace domestique (2015) et Beauté fatale. Les nouveaux visages d'une aliénation féminine (2012).

—

Sommaire

L'ennemi intérieur. Introduction

Le " réglage par défaut " de nos esprits

Qui mange vos tartines ?

" Une maltraitance collective "

Le poids de l'héritage chrétien. Prologue

L'erreur de saint Augustin

Plutôt coupable qu'impuissant.e



1. " Et tu ne sais pas que Ève, c'est toi ? "

Être une femme, la faute impardonnable

" Il n'est pas absurde d'avoir l'air menacée quand la réalité est menaçante "

Injonctions contradictoires et noms d'oiseaux

Le tour de passe-passe de la classe savante

" L'après-viol est un combat entre toi et toi "

La prosternation devant le droit du plus fort

" Les femmes sont toujours moins croyables que les hommes "

Une fourberie congénitale

Les représentations, armes fatales



2. Une injonction de non-vie

De la diabolisation des enfants

" Le premier rapport de domination "

Le châtiment précède la faute

Le refoulement, une " fée perfide "

" Avec quels yeux observe-t-on ? "

Génies du mal en culottes courtes

Un trouble intolérable

Supprimer l'empathie

Une vision " de Bisounours " ?

Un arbitraire décomplexé

Entériner l'ordre du monde

Une culture de l'humiliation

" Chacun.e son tour ", le pacte implicite

La démocratie familiale, cette horreur

Les ogres se portent bien



3. " Cette phrase dans ta tête :

"Tu l'abîmes.' " La maternité, passeport pour le doute permanent

Une gangue de conformisme

" Vous voulez un bébé au cerveau endommagé ? "

" De la jeune écervelée à la Madone à l'enfant "

Une injonction à l'oubli de soi

Un levier répressif

" On m'avait retirée du monde "



4. Marche ou crève

La productivité comme mesure de notre valeur

La vie, ce contretemps fâcheux

Quand Madame Hamster doit descendre de sa roue

Le souffle glacial du calvinisme

" Les portes du temple de la sieste sont ouvertes "

" Ne lui laisse pas ses aises, je te dis "

Les voluptés douteuses de l'exploitation d'autrui

La chasse aux " fainéants ", cette escroquerie

Notre tyrannie envers nous-mêmes

Apprendre à ignorer son corps

La révolution de Simone Biles

" Vous ne briserez pas mon âme "

En finir avec la logique sacrificielle

5. Nous sommes toutes des féministes en carton

Le militantisme comme surveillance de soi et des autres

La " peur de soi "

Une frénésie de jugement

Étendre la palette des attitudes possibles

" La fidélité au devoir est une trahison de soi "

Midge, Susie... et moi

La honte d'aller mal, la honte d'aller bien

Le bonheur n'est pas un pied de nez

" Une vision qui intègre le risque, l'erreur, l'échec "

La mare saumâtre de l'individualisme

" On ne peut pas se changer soi-même entièrement "

Le " pouvoir du consommateur ", vraiment ?

Le souffle de la conflictualité.