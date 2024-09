Panaït Istrati, Présentation des Haïdoucs

Préface de Sidonie Mézaize

Postface de Carmen Oszi

Bois gravés de Valentin Le Campion

Quelque part entre les plaines du Baragan et les eaux éternelles du Danube, dans la Grotte aux Ours, des haïdoucs, bandits d’honneur roumains, vont, tour à tour, nous raconter leur histoire… À la croisée des Mille et Une Nuits et des Aventures de Robin des Bois, ce conte universel de Panaït Istrati (1884-1935), « pèlerin du coeur » et vagabond de génie, fait hurler en nous un mot bien trop oublié : justice !