Pierre Bockel, L'enfant du rire

Pierre Bockel est célèbre pour avoir été l’aumônier de la Brigade Alsace-Lorraine, créée à Dijon le 17 septembre 1944 – de la fondation de laquelle on célèbre donc le 80e anniversaire – et un proche d’André Malraux, qui a préfacé ces mémoires. Malraux, sous le nom de colonel Berger, avait commandé cette brigade de résistants, composée de maquisards principalement alsaciens et lorrains qui s’est illustrée lors de la prise de Dannemarie et a été chargée de la défense de Strasbourg pendant la contre-offensive allemande.



Dans L’Enfant du rire (première édition Grasset, 1973), Pierre Bockel relate le chemin spirituel qui l’a mené à la prêtrise puis ses années de clandestinité et de résistance. Cette « grande aventure de la Brigade Alsace-Lorraine » signe les débuts de son amitié avec André Malraux. « Dieu me rencontrait et me parlait au travers de Malraux l’agnostique ». Ces passionnants mémoires se poursuivent jusqu’à mai 68, sur lequel Bockel a un point de vue qui n’est pas tout à fait gaulliste.

