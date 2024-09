Ida Pfeiffer, Voyage d'une femme autour du monde

Édition de Philippe Artières.

Traduit de l'allemand par W. De Suckau.

Entre 1846 et 1848, la viennoise Ida Pfeiffer s’engage dans un premier tour du monde ; cette femme de cinquante ans qui s’est séparé de son mari, a élevé seule ses deux fils et accompagné sa mère jusqu’à la mort, part « faire la route » bien avant les jeunes hippies, avec de faibles ressources et une obsession : saisir le monde dans ses détails, celui de l’ordinaire de celles et ceux qu’elle rencontre.

De ce voyage de deux ans et demi, des 56315 kilomètres sur mer et 4505 kilomètres par voie terrestre parcourus, elle rapporte un récit singulier, témoignant d'une curiosité sans pareille. Arrivée au Brésil, elle passe au Chili par le Cap-Horn, puis gagne l’archipel de Tahiti, la Chine, Singapour, Ceylan, traverse l’Hindoustan, rejoint Bagdad, la Turquie, la Perse, la Sibérie, la Russie (d’Europe), puis rentre par la Grèce à Vienne. À chacune de ses étapes, elle peint des instantanées de la vie qui défile sous ses yeux, avec une sensibilité et un franc parlé étonnants.