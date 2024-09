Olivier Cadiot, Pour Mahler

Pour Mahler est un long poème rapsodique composé à partir de collages, réminiscences de textes anciens, et en réponse à une commande passée à l’auteur, en hommage à Gustav Mahler.

La Fondation Royaumont a commandé à Olivier Cadiot et au compositeur Joce Mienniel une pièce musicale qui viendrait poursuivre et s’inspirer du Chant de la Terre de Gustav Mahler. Cette extraordinaire série de six Lieder symphoniques a été composée à la fin de sa vie dans un moment crépusculaire, après la mort de l’une de ses filles, et dans une grande fragilité annonçant sa disparition. Le texte de ces Lieder s’inspire d’une anthologie de poésie chinoise ancienne traduite en français à la fin du XIXe siècle. Olivier Cadiot a gardé la thématique de ces chants mais a remplacé le texte allemand par une sorte de collage qui fait résonner sa propre traduction des Psaumes extraite de la Bible avec les notes de Mallarmé pour le Tombeau d’Anatole, poème dédié à son fils disparu.

Cette nouvelle pièce musicale sera créée à l’Abbaye de Royaumont et à la Philharmonie de Paris début septembre 2024. Les circonstances de cette création, et le dédale philologique entre poésie et musique, sont présentés dans une postface de David Christoffel, poète, musicologue et homme de radio.

Lire un extrait…