Jean Blanlo, L'Enfance chrétienne, suivi de Traité de la charité (ed. Mariel Mazzocco)

Comparé par ses contemporains aux plus fameux anachorètes du désert, Jean Blanlo (1617-1657), philosophe, théologien, le seul auteur de l’école française n’étant pas un prêtre, est aujourd’hui quasiment un inconnu.

Malgré sa profonde érudition, ce disciple de Jean-Jacques Olier n’a rien publié de son vivant. Célébrée comme une véritable « science spirituelle », L’Enfance chrétienne est son seul ouvrage à avoir franchi le seuil de la publication, en 1665. C’est d’après cette version que la présente édition critique a été établie.

Au moment des querelles sur le langage mystique, les autres écrits de Blanlo tombent rapidement dans l’oubli. Si plusieurs traités semblent avoir disparu à tout jamais, deux exemplaires manuscrits du XVIIe siècle de son Traité de la charité ont cependant survécu jusqu’à nos jours. Ni texte d’exégèse ni ouvrage mystique, ce traité se présente plutôt comme un commentaire spirituel structuré autour de plusieurs variations sur un même thème : le pur amour.

Mariel Mazzocco livre ici la première édition critique de cet ouvrage inédit dont elle retrace l’histoire passionnante. Mariel Mazzocco enseigne la spiritualité à l’université de Genève et elle a publié plusieurs ouvrages sur le sujet. Spécialiste de la littérature mystique du XVIIe siècle, elle a fait découvrir un corpus inédit d’écrits spirituels de Jean-Jacques Olier ; de cet auteur, elle a publié à nos éditions Tentations diaboliques et possession divine (2012) et Introduction à la vie et aux vertus chrétiennes (2016).

Version PDF : e-EAN : 9782745361882. 42 €