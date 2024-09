Massimiliano Vaghi, Claude-François-Parfait Boutin en Inde et aux Mascareignes (1782-1786)

On s’interroge beaucoup, ces temps-ci, sur deux différents champs historiographiques de la période moderne : d’une part celui de l’histoire de la présence française aux Indes orientales pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et d’autre part celui de la rivalité franco-britannique à l’échelle mondiale. En effet, les années 1770-1780 sont fondamentales pour la structuration d’une politique impériale française et c’est à ce moment-là que prend forme l’idée d’un système colonial français dans l’Océan indien et en Asie du sud. Les journaux d’un officier de l’armée française, Claude-François-Parfait Boutin, en mission dans l’Océan indien entre 1782 et 1786, sont un compte-rendu de première main de la période finale de la « guerre mondiale » qui a éclaté à l’époque de la révolution américaine. Clair et détaillé, il s’agit d’un document préciux pour la compréhension de l’histoire des empires coloniaux européens.

