Oulipo, Les villes indivisibles

Les villes indivisibles reprennent la structure des Villes invisibles d’Italo Calvino (55 vignettes urbaines divisées en 11 familles), tout en mettant à jour ses catégories thématiques, afin d’interroger ce qui constitue la ville contemporaine et future : les ressources, l’aménagement, le travail, la maladie, la diversité, la coexistence délicate du monde naturel avec son homologue virtuel.



Les membres de l’Oulipo ont dressé un tableau de 55 sujets actuels de recherche et de débat, en collaboration avec une équipe d’urbanistes et de climatologues sous l’égide du GIEC. Pour chacun, ils ont conçu et développé le portrait d’une ville dont ce sujet sert de moteur narratif. De cette démarche collective résulte une littérature de l’imaginaire documentée, un récit à facettes multiples, entre fiction et travelogue, entre spéculation et rêverie, entre utopie et dystopie. Les villes indivisibles présente une mosaïque de villes imaginaires — pour ne pas dire impossibles.



Pour ériger ces Villes indivisibles — et rendre hommage à leur confrère Italo Calvino et à ses Villes invisibles — les membres de l’Oulipo (OUvroir de LIttérature POtentielle) se sont penchés, sous forme fictionnelle, sur la ville dans ses grandes lignes et ses petits détails.

Lire un extrait…