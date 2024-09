Contemporanéités queer. Anachronisme, genre et sexualité (Sorbonne nouvelle)

Les journées d'étude "Contemporanéités queer: anachronisme, genre et sexualité", coorganisées par Pierre Zoberman (Centre d'Études et de Recherches Comparatistes, Sorbonne Nouvelle) et Mélanie Heydari (Barnard College, Columbia University) dans le cadre du CERC et le Comité de Recherche sur les Études Comparatistes de Genre de l'AILC/ICLA se tiendront les vendredi 11 et samedi 12 octobre prochains à la Maison de la Recherche de l'USN (4 rue des Irlandais, 75005 PARIS).

Découvrir sur Fabula le détail du programme…

La participation est libre et gratuite.

Programme

Vendredi 11 octobre 2024

9h00 Accueil des participants. Petit-déjeuner

9h30 Ouverture des journées

Problématiques (P. Zoberman et M. Heydari)

10h15-12h30

Panel 1 : Le paradigme antique

Michel Briand (U. de Poitiers), « Queer Classics : temporalités tordues, littérature grecque ancienne et réactivations troubles »

Marie-Pierre Harder (U. Lyon 2-Lumière), « Against Straight Interpretation, ou comment (se) désorienter (dans) le passé. Entre “hétéro-temporalité” et “lignes de désir” : réviser les études comparatistes grâce aux temporalités queer »

Megan Wines (Loyola U., Chicago), « Men Out of Time: Pseudepigraphy, Masculinity, and Anachronism in Ancient Jewish and Christian Apocalypse »

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-15h30

Panel 2 : De l'anachronisme comme méthode

Anne Tomiche (Sorbonne Université), « Pour une pratique raisonnée de l'anachronisme en études de genre »

Zaccary Haney (Loyola U., Chicago), « Wrong Audiences, Irrelevant Questions: A Consideration of Queer Historiographical Silence »

15h30-16h00 Pause-café

16h00-17h30

Panel 3 : Anachronisme et décentrement

Noemi Linardi (Université Sorbonne Nouvelle, CERC), « De ḫunṯā à Moe Khansa : anachronismes queer dans les productions littéraires et artistiques arabes modernes »

Tegan Zimmerman (U. of Alberta), « Histories of Lives (Un)lived: The Daughter’s Tale in Contemporary Caribbean Women’s Historical Fiction »

20h Dîner festif

Samedi 12 octobre 2024

9h00 Petit-déjeuner

9h30 -10h30 Réunion du Comité des études comparatistes de genre de l'AILC/ICLA (ouverte aux participant.e.s intéressé.e.s)

10h30-12h00

Panel 4 : Transgenre et modernité

Flavia Criscione (U. of Milan, « La Statale ») et Graziana Marziliano (U. of Piemonte Orientale), « Orlando: queer temporality and practices in Virginia Woolf (1928) and Paul B. Preciado’s (2023) work »

Stefania Lodi-Rizzini, « Anachronisme et queer : Le sujet transgenre à l'épreuve de l'histoire. »

12h00-13h30 Déjeuner

13h30-15h00

Table ronde et discussion générale – Synthèse et perspectives