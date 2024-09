Jean de La Croix

Poésies complètes

Edition et traduction de Jean-Raymond Fanlo

Les célèbres poèmes de Jean de la Croix sont ici présentés dans une édition fondée sur les meilleurs manuscrits, et dans une traduction nouvelle qui s’attache à restituer leur signification authentique et la singularité de leur poétique, avec un riche appareil de notes et des notices explicatives.

Table des matières…