Nicolas Bouteloup, Quand les liens nous libèrent. Les déclinaisons de l'ordre chez Spinoza

Spinoza est un philosophe fascinant qui a laissé perplexe de nombreux lecteurs. Alors qu'il rédige une éthique, pourquoi décider de l'écrire "more geometrico", selon l'ordre des géomètres ? Y a-t-il une contradiction entre le fond et la forme d'un des monuments de la philosophie occidentale ? En quoi l'ordre, et à plus forte raison l'ordre géométrique, est-il nécessaire pour exprimer l'intuition tant métaphysique qu'éthique d'une philosophie de la joie et de la puissance ?

À partir d'une étude minutieuse, Nicolas Bouteloup propose, dans cet ouvrage, de décliner les différentes facettes de la notion d'ordre chez Spinoza, afin d'éclairer les thématiques centrales de cet auteur telles que le rapport à la nature, l'union de l'âme et du corps, mais également l'étrange idée déterministe que certains liens peuvent nous libérer plutôt que nous asservir.

Un ouvrage qui conviendra comme introduction originale de la philosophie de Spinoza, ou pour tout public de chercheurs.

Nicolas Bouteloup est docteur en philosophie, spécialiste de Spinoza et des questions éthiques en milieu professionnel. Il est membre associé au Centre d'histoire des philosophies modernes (HiPhiMO) à l'université Paris 1. Il intervient dans différentes universités, associations et organisations privées.