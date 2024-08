Méditations littéraires, n° 8 : "Secrets intimes"

Le numéro 8 de Méditations Littéraires s’aventure dans les méandres des secrets intimes. Enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants y partagent leurs réflexions sur les différents aspects de cette thématique afin d’offrir aux lecteurs une plongée profonde dans les dédales de l'âme humaine. Diverses interrogations ont été explorées à la lumière de cette thématique : les secrets dans les relations interpersonnelles ; les secrets et l’identité personnelle ; les secrets et la société ; la psychologie des secrets ; les secrets et la création artistique ; l’éthique des secrets ; les secrets et la mémoire collective ; les technologies et les secrets ; etc.

Sommaire

Préface (p. 06-07)

Najib ABDO La Métamorphose de Franz Kafka : Le pouvoir d’un secret ou le secret d’un pouvoir (p. 08-21)

François DANZE Perte de l’intime et retour au Tout de la Nature chez Hölderlin (p. 22-33)

Jaïlys DUAULT Dans la sacoche de la sorcière : Politiques du secret dans les romans contemporains historicisants Entre Inquisition et don de soi (p. 34-47)

Emmanuelle JAY Une expérience de l’intime par la médiation écriture (p. 48-59)

Panagiota KALOGEROPOULOU Du secret mortel à la révélation de l’intimité féminine–Récritures contemporaines du mythe de Clytemnestre (p. 60-71)

Samia KOUTA Le dévoilement des mystères dans Le Crime d’Olga Arbélina d’Andreï MAKINE : un passage des seuils aux ténèbres (p. 72-86)

Pierre-Adrien MARCISET La mystique intime de Faust, ou l’interminable attente du monde (p. 87-101)

Jacques MARCKERT Le secret dans l’œuvre poétique d’Alphonse de Lamartine (p.102-113)

Suzie MARRA L’espoir trompeur de « Juste une Orange » (p.114-120)

Inès MESSAOUD (Inesart) Un JE(U) du fil entre le monde réel et spirituel De la recherche d’identité au dévoilement de l’intime (p. 121-137)

Erika Natalia MOLINA GARCIA Toucher et Langage. Le Secret chez Levinas (p.138-153)

Martine MOTARD-NOAR L’écriture du secret chez Annie Ernaux (p.154-168)

Douroub NASRAOUI Hédonisme et désir dans Les Confessions du Comte de*** de Charles Pinot Duclos : s’agit-il d’un libertinage de la licence ou de… (p. 169-183)

Aristide OWONO ESSONO Entre devoir de vérité, secrets d’État et relations intimes au pouvoir : la morale kantienne face à la nécessité de toujours… (p.184-196)

Rosa PALAMARIS Le roman épistolaire ou le temps des secrets De l’intimité de la lecture au dévoilement de la relecture (p.197-208)

Jean-Baptiste RICHARD Exposer l’extimité intériorisée dans le théâtre de Chloé Delaume (p.209-223)

Antigone SAMIOU Le rôle du secret dans la nouvelle Le péché de ma mère de Georges Vizyinos (p.224-236)

Najat ZERROUKI La ville de Marrakech et ses secrets sociétaux dans l’imaginaire de Elias Canetti dans Les Voix de Marrakech1 : Images, Paysages et effet… (p.237-247)

