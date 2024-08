Pierre Corneille, Théâtre, tome IV (éd. S. Berrégard, P. Pasquier, L. Picciola, H. Visentin)

Pierre Corneille

Théâtre. Tome IV

Edition scientifique de Sandrine Berrégard, Pierre Pasquier, Liliane Picciola et Hélène Visentin

Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque du théâtre français, 2024

Puissance d’invention et fortune scénique sont étudiées dans les présentations respectives de six pièces de Corneille : trois, aux fables complexes, inspirent peur et stupeur ; trois autres, peu tragiques, proposent des héros mythologiques, un roturier transfuge de classe et des maîtres ès ironie.

Table des matières…