Philippe Martin, Qui est le Diable ?

De l’Antiquité à la culture populaire contemporaine, le personnage du Diable, toujours présent, évolue et se transforme au gré des mutations religieuses et sociales. Polymorphe, il n’en est pas moins durablement identifiable.

Comment la figure satanique a-t-elle émergé dans la littérature biblique, s’est-elle affirmée au cours du Moyen Âge, a-t-elle traversé les réformes, les révolutions scientifiques et la rationalité des Lumières pour faire peau neuve sous forme symbolique puis dans la culture de masse, du heavy metal aux comic books ? Quelle forme le Malin prend-il et quel rôle lui assigne-t-on, selon les époques, les lieux et les mentalités ? Est-il un auxiliaire divin ou un adversaire de la Création ? Un sombre tentateur ou l’idéal d’un individualisme libérateur ?

Les vecteurs par lesquels il est dépeint ici sont aussi variés que les littératures savante et populaire, la théologie, le folklore, le cinéma ou la bande dessinée. Dans cette synthèse thématique et chronologique, l’auteur propose ainsi un panorama des multiples visages du Diable et de ses manifestations au cours des âges dans le monde occidental.

Philippe Martin est professeur d’histoire moderne à l’Université Lumière Lyon 2. Ses travaux portent sur les pratiques de dévotion et de pèlerinage, le patrimoine religieux et l’histoire du livre. Il est notamment l’auteur avec Nicolas Diochon, de Rencontres avec le diable : anthologie d’un personnage obscur (Éditions du Cerf, 2022).