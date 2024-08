Céline Spector, Servitude et Empire. Montesquieu. Des Lettres persanes à L’Esprit des lois

S’engager dans l’œuvre de Montesquieu constitue un défi pour le lecteur contemporain. L’érudition prodigieuse de son auteur déconcerte; son écriture, satirique ou elliptique, désoriente. De ce fait, on a invoqué, au gré de l’histoire, un Montesquieu monarchiste ou républicain, archaïque ou révolutionnaire, féodal ou libéral.

Afin d’éclairer les choix interprétatifs, cet ouvrage entend mettre à la disposition des étudiants de philosophie une sélection d’études portant sur des concepts centraux de son œuvre : les passions, la métaphysique, la liberté politique et civile, l’esclavage, l’empire, la guerre, la justice, la religion. Les notions de servitude et d’empire, décisives dans l’ensemble de l’œuvre, seront au cœur de l’analyse. Roman, histoire, pamphlet, ou traité : tous les écrits de Montesquieu ont un mot d’ordre commun qui résonne comme un avertissement aux princes – accroître son pouvoir conduit à le rendre moins sûr.

Céline Spector est Professeure à l’UFR de Philosophie de Sorbonne Université.