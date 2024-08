Mickaël Tempête, La gaie panique

Hier pourchassés par l’État français, les gays sont aujourd’hui invités à souscrire à une gestion sécuritaire de l’homophobie: incorporation des valeurs républicaines, d’une culture de la peur et des solutions policières. Que faire de cette mise en scène d’une guerre sexuelle dont le but est de produire une masculinité hégémonique souveraine en faisant la part entre ceux qu’on élimine, ceux qu’on sacrifie, ceux qu’on contrôle et ceux qu’on fantasme ? Pour résister à cette guerre et cerner la raison de la permanence des brutalités anti-homosexuelles, il faut en remonter l’histoire. À partir de discours politiques, de disputes scientifiques, de faits divers et de séquences médiatiques, cet essai explore les bases théoriques qui constituent la répression sans fin du désir homosexuel.

Mickaël Tempête est né à Bordeaux en 1986. Il est l’un des membres de la revue de la dissidence sexuelle Trou Noir dans laquelle il contribue régulièrement à des articles sur l’homophobie, les pensées révolutionnaires, le cinéma et la poésie. Il a également co-fondé avec un groupe d’amis les Éditions la Tempête, orientées vers les courants hétérodoxes du marxisme.