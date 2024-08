Cités, n° 98 : "Amartya Sen : économie et justice dans un monde inégalitaire"

Amartya Kumar Sen (né en 1933) aura marqué les sciences économiques et l'éthique sociale par ses nombreux travaux et par les innovations conceptuelles et méthodologiques qu'ils proposent et illustrent. S'enracinant dans l'analyse des choix sociaux (venue de Borda et de Condorcet et renouvelée au XXe siècle par Kenneth Arrow), ce vaste ensemble de contributions travaille sur la méditation sans cesse reprise sur les rapports entre le jugement et l'information. Notre manière de nous prononcer sur la justice, l'égalité, la liberté réelle ou l'efficacité est tributaire de l'information que nous manions à propos de la vie en société et de son contexte à la fois technique et institutionnel. Alors qu'un discours économique centré sur l'efficacité et le développement a pu paraître reléguer au second plan les données fines relatives aux contextes de la vie, les travaux d'Amartya Sen les ont au contraire placées au cœur de l'attention. Les textes réunis permettent de comprendre comment cette problématique s'est ramifiée dans des directions multiples, allant des fameuses "capabilités" à la délibération publique en passant par les relations familiales et la pauvreté. Cette diversité des objets est solidaire d'une attention soutenue à la justice sociale, saisie dans la complexité de ses enjeux.

Sommaire

Éditorial

L’Occident et ses ennemis : Amartya Sen contre Samuel Huntington, et retour

Yves Charles Zarka

I – Dossier. Amartya Sen : économie et justice dans un monde inégalitaire

Page 11 à 15

Présentation

Emmanuel Picavet

Page 17 à 28

Capabilités et libertés

Herrade Igersheim

Page 29 à 45

L’idée de justice d’Amartya Sen face aux enjeux des féminismes

Muriel Gilardone

Page 47 à 61

Penser l’aide à la décision publique autrement. Amartya Sen et le débat sur l’information

Antoinette Baujard

Page 63 à 74

Amartya Sen : liberté, égalité et complexité dans un monde inégalitaire

Fabien Tarrit

Page 75 à 86

Amartya Sen et le développement. Approches participatives et mesure(s) croisée(s) de la mortalité et de la pauvreté

Judith Favereau

Page 87 à 102

Amartya Sen : la théorie du choix social

Maurice Salles

II – Vie politique. L’Université menacée ?

Page 105 à 106

Judith Butler et l’aveuglement volontaire

Yves Charles Zarka

Page 107 à 127

L’Université menacée par l’irrationalisme sectaire

François Rastier

Page 129 à 138

Pluie de cendres sur les universités américaines

Günther Jikeli

III – Vie intellectuelle. Jan Patočka et la question du monde

Présentation

Éric Pommier

Page 143 à 148

Le sujet et le monde

Renaud Barbaras

Page 149 à 153

La théorie des trois mouvements de l’existence humaine

Dragos Duicu

Page 155 à 160

Monde historique et problématicité du sens. Jan Patočka et le projet d’une philosophie phénoménologique de l’histoire

Ovidiu Stanciu

Page 161 à 165

Phénoménologie de l’art – le monde dévoilé

Frédéric Jacquet

IV – Actualité éditoriale

Caroline Eliacheff et Céline Masson, La Fabrique de l’enfant-transgenre, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2022

Christian Godin

Page 169 à 170

Camille Riquier, Métamorphose de Descartes. Le secret de Sartre, Paris, Gallimard, 2022

Éric Pommier

Page 171

Jean Jacob, Communauté ou société ? Tönnies versus Hobbes, Vulaine-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2023

Christian Godin

Page 172 à 174

Jean Grondin, L’Esprit de l’éducation, Paris, Puf, 2022

Marie-Anne Lescourret

Page 174 à 176

Marta Grabocz (dir.), Narratologie musicale, topiques, théories et stratégies analytiques, Paris, Hermann, 2021

Marie-Anne Lescourret

Page 176 à 180

Patrick Desbois, La Shoah par balles, Paris, Plon, 2019

Marc Sagnol

Page 180 à 182

Dina Khapaeva, Crimes sans châtiment. Aux sources du poutinisme, trad. fr. Nina Kehayan, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2023

Otto Pfersmann

Page 183 à 184

Markus Gabriel, N’ayez pas peur de la morale. La philosophie au secours des démocraties en crise, Paris, J.-C. Lattès, 2022

Valérie Charolles

Page 184 à 185

Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, La Mort des démocraties, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’esprit », 2019

Christian Godin

Page 186 à 187

Henry Kissinger, De la Chine, Paris, Librairie Arthème Fayard, coll. « Pluriel », 2023

Christian Godin

Page 187 à 188

Carole Talon-Hugon, Histoire philosophique des arts. Œuvres, concepts, théories, Paris, Puf, 2023

Camille Dejardin

Page 189 à 192

Olivier Wieviorka, Histoire totale de la seconde guerre mondiale, Paris, Perrin et ministère des Armées, 2023

Marie-Anne Lescourret

Page 192 à 194

Julien Freund, La Décadence, Paris, Éditions du Cerf, 2023 (première édition, Paris, Sirey, 1984)

Marie-Anne Lescourret

Page 194 à 197

Ali Benmakhlouf, L’Humanité des autres, Paris, Albin Michel, 2023

Marie-Anne Lescourret

Page 197 à 199

Michel Foucault, Le Discours philosophique, édition établie, sous la responsabilité de François Ewald, par Orazio Irrera et Daniele Lorenzini, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil, 2023

Diogo Sardinha

Page 200

Moishe Postone, Marx, par-delà le marxisme. Repenser une théorie critique du capitalisme au xxie siècle, Albi, Crise & Critique, 2022

Diogo Sardinha

Page 201 à 202

Sylvie Monchatre, Laurent Muller et Patrick Watier (dir.), Georg Simmel. Le social en mouvement. Individualisme et modernité, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2022

Michel Messu

