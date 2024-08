Claude Lanzmann, Shoah (1985)

« La construction de Claude Lanzmann n’obéit pas à un ordre chronologique, je dirais – si on peut employer ce mot à propos d’un tel sujet – que c’est une construction poétique. Jamais je n’aurais imaginé une pareille alliance de l’horreur et de la beauté. Certes, l’une ne sert pas à masquer l’autre, il ne s’agit pas d’esthétisme : au contraire, elle la met en lumière avec tant d’invention et de rigueur que nous avons conscience de contempler une grande oeuvre. Un pur chef-d’œuvre. » Simone de Beauvoir (extrait de la préface)

Livre tiré du film éponyme, Shoah est paru une première fois chez Fayard en 1985. Il est proposé ici avec, en annexes, les lettres de soutien à l’inscription du film au Registre de la mémoire du monde de l’Unesco, qui a eu lieu en 2023.

Née en 1922 chez Fayard, remise à l’honneur aujourd’hui, la collection « Œuvres libres » a accueilli les plus grands noms de la littérature française et étrangère.