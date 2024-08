"Des feuilles au croisement du moi et du monde", conf. de Célia Abele (Manoir de Cologny, Cologny, Suisse GE)

Conférence de Célia Abele, Columbia University

Cette conférence aura lieu au Centre Culturel du Manoir de Cologny, le jeudi 8 août 2024 à 19h

Jacques Berchtold donnera une visite guidée de l’exposition « Feuilleter et butiner » à 18h15

Entrée libre

La grande production d’herbiers qui occupa Jean-Jacques Rousseau pendant les dernières quinze années de sa vie reflète, comme il l’explique dans ses Rêveries, un doublement de la forme du journal intime, dont les “feuilles ne seront proprement qu’un journal informe de mes rêveries”. Ces “feuilles” qu’il rassemblait aussi dans ses herbiers, lui servent également de moyen de revivre des moments de son passé, comme il l’explique à la fin de la “Septième Promenade”. En même temps, sa pratique de botaniste montre à quel point ses herbiers s’inscrivaient dans le champ de ses échanges sociaux, avec ses amis ainsi que la communauté de botanistes. Qui plus est, et malgré ses réticences au sujet de la botanique “exotique”, ses herbiers sont un moyen de représenter le monde par le biais du microcosme.

C’est ici que le croisement avec Alexander von Humboldt s’opère: pour cet homme de science et de lettres prussien, contrairement à Rousseau, la botanique exotique et aussi utilitaire n’était nullement exclue. Dans son travail de naturaliste, les plantes deviennent une manière de réfléchir à l’interconnexion de tout, du monde organique lui-même (dont l’homme) et de toutes les méthodes de le percevoir et de l’appréhender (Vues de la nature). En même temps, l’analyse de leurs habitats, que Rousseau notait aussi mais le plus souvent à des fins personnelles, affectives ou locales, sert pour Humboldt de moyen de construire une vision globale des habitats du monde, comme le montre sa célèbre Naturgemälde ainsi que ses archives de botaniste.

—

À l’occasion de la commémoration du 200e anniversaire de la création du Conservatoire et Jardin botanique de Genève, la Fondation Martin Bodmer présente, au Centre culturel du Manoir de Cologny, une exposition sur panneaux montrant une sélection de plantes et de fleurs provenant d’ouvrages de botanique exceptionnels. La scénographie vient mettre en relief cette exposition répartie sur quatre salle du Centre, et des événements (ateliers et conférences) l’enrichiront. De la Renaissance à Auguste-Pyrame de Candolle, en passant par Lindley, Blume, Colonna ou Redouté, entre autres, le visiteur peut admirer la reproduction grand format d’une soixantaine de superbes planches dessinées.